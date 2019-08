Musik : Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: positive Halbzeitbilanz

von dpa

02. August 2019, 07:07 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben eine positive Halbzeitbilanz des diesjährigen Festspielsommers gezogen. Mit knapp 40 000 verkauften Tickets liege das Festival auf dem hohen Niveau der Vorjahre, teilte ein Sprecher mit. 44 Konzerte seien bislang ausverkauft gewesen. «Wir freuen uns über die großartige Auslastung unserer Veranstaltungen», sagte Intendant Markus Fein. «Die Begeisterung unserer Zuschauer und auch unserer Künstler ist unser Antrieb.» In der zweiten Hälfte des Festspielsommers stehen noch diverse Highlights auf dem Programm, darunter das Kleine Fest im großen Park am 9. und 10. August in Ludwigslust. Es ist die besucherstärkste Veranstaltung der Festspiele überhaupt. An den beiden Abenden zusammen werden bis zu 18 000 Gäste erwartet.