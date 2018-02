Festspiele : Festspiele Mecklenburg-Vorpommern mit 150 Konzerten

von dpa

07. Februar 2018, 14:02 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bieten ihrem Publikum in diesem Jahr rund 150 Konzerte, die große Mehrzahl davon während des dreimonatigen Festspielsommers. Festspiel-Intendant Markus Fein kündigte bei der Vorstellung des Gesamtprogramms am Mittwoch in Schwerin eine «lebendige Saison voller Ideen und Premieren» an. So gebe es erstmals Doppelkonzerte, bei denen das gleiche Stück zwei Mal hintereinander gespielt werde. Zudem vermittle das Projekt «360 Grad Violoncello» die ganze Vielfalt dieses Instrumentes, sagte Fein. Erneut würden neue Spielorte für die Klassik erschlossen, darunter Kummerow, Steinfurth, Torgelow und Neuhaus. Konzerte an traditionellen Spielorten wie in Schloss Bothmer bei Klütz, in Ulrichshusen, Redefin oder Göhren-Lebbin erfreuten sich im Vorverkauf bereits großer Nachfrage.