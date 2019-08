Musik : Festspiel-Reihe «2 x Hören» in Ulrichshusen

Nach dem überaus positiven Besucher-Echo bei der Premiere im Vorjahr laden die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern erneut zum besonderen Klangerlebnis «2 x Hören». Am Hauptspielort des Klassikfestivals in Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) stehen von heute an dazu mehrere Konzerte auf dem Programm. In kurzer Folge spielen dabei Solisten und Ensembles die gleichen Werke jeweils in unterschiedlichen Besetzungen, Interpretationen oder neuem Umfeld.

von dpa

03. August 2019, 01:53 Uhr

Zum Auftakt sind in der großen Festspielscheune der Klarinettist Jörg Widmann und das SWR Experimentalstudio zu erleben. Am Sonntag musizieren im Schloss unter anderem das Amatis Klavier-Trio und das Atanassow Klavier-Trio. Die Organisatoren der Festspiele zeigten sich zur Halbzeit des dreimonatigen Klassik-Festivals mit der Besucherzahl zufrieden. Mit knapp 40 000 verkauften Tickets liege die Resonanz auf dem hohen Niveau der Vorjahre, hieß es.