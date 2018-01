Kriminalität : Festnahme von Diebesbande: Ermittlungen auch in Brandenburg

Nach der Festnahme einer mutmaßlichen Diebesbande in Malchow und Röbel (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei länderübergreifend nach weiteren Verbindungen. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte, sollen die drei Männer und eine Frau in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gezielt größere Mengen Genussmittel und Kosmetika in Märkten gestohlen, die Beute in Zwischenlagern in Wäldern gehortet und dann nach Osteuropa transportiert haben.

von dpa

29. Januar 2018, 08:13 Uhr

Bisher wurden ein Lager mit einer großen Menge an Beute in blauen Säcken und ein weiteres gerade erst geräumtes Lager in Wäldern bei Röbel gefunden. Ob gegen das Quartett aus Russland und Weißrussland Haftbefehle beantragt werden, entscheide die Staatsanwaltschaft.

Zeugen und ein Ladendetektiv hatten die Polizei am Samstag auf die Spur geführt. Die 26, 28 und 32 Jahre alten Verdächtigen waren in einem Einkaufsmarkt in Malchow, unweit der Autobahn 19, beobachtet und nach kurzer Flucht gestellt worden. Gegen den 28-Jährigen habe bereits ein Haftbefehl vorgelegen. Es wurden zwei Rucksäcke mit Diebesgut, darunter auch Alkohol und Kaffee, beschlagnahmt.

In dem Zusammenhang war bei Röbel eine 25-Jährige in einem Auto festgenommen worden, die mit dem Trio in Verbindung stehen soll. Mit Spürhunden und dank der Auswertung von Autodaten wurden die Lager gefunden, die Suche laufe aber noch weiter.