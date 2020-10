Geschichte : Festempfang in Schwerin zum Tag der Einheit

Mit einem Empfang in Schwerin erinnert die Landesregierung am Freitag an die Wiedervereinigung und die Neugründung Mecklenburg-Vorpommerns vor 30 Jahren. «Der 3. Oktober 1990 ist ein historischer Tag und einer der schönsten in der Geschichte Deutschlands. Die erkämpfte Demokratie und Freiheit sind ein hohes Gut, das wir bewahren und beschützen müssen», erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt sowie Bürger in die Sport- und Kongresshalle eingeladen hat.

von dpa

02. Oktober 2020, 01:17 Uhr