Schiffbau : Fertigstellung in Gefahr: MV-Werft verlängert Arbeitswoche

von dpa

26. Juni 2019, 16:06 Uhr

Um den Zeitverzug beim ersten Schiffsneubau nach Jahren aufzuholen, wird auf der Stralsunder MV-Werft in diesem Sommer länger gearbeitet. Werft-Chef Peter Fetten informierte die Belegschaft am Mittwoch über die Maßnahmen, auf die sich Geschäftsleitung und Betriebsrat geeinigt haben. Wie ein Unternehmenssprecher sagte, soll die Wochenarbeitszeit in den nächsten zwei Monaten von jetzt 38 bis 40 Stunden auf 45 Stunden erhöht werden. Pro Woche sollen 17 statt wie bisher 15 Schichten gearbeitet werden. Zudem sollen zusätzliche Arbeitskräfte von den Werft-Standorten Rostock, Wismar und Bremerhaven zur Unterstützung nach Stralsund kommen. Auch externe Zulieferer würden ihre Taktzahl erhöhen. Eine Urlaubssperre gebe es nicht, wohl aber die Empfehlung, im Sommer höchstens zehn Urlaubstage zu nehmen.