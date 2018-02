Wetter : Ferienkinder von dünnem Eis geholt: Polizei warnt

Die Wasserschutzpolizei an der Seenplatte warnt aus aktuellem Anlass davor, die trotz Frost noch sehr dünnen Eisflächen zu betreten. Am Donnerstagnachmittag hatten die Beamten zwei Jungen vom Tiefwarensee im Norden von Waren an der Müritz heruntergeholt, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Die 11 und 16 Jahre alten Kinder liefen unweit einer Schule auf etwa drei bis vier Zentimeter dickem Randeis, obwohl in der Nähe ein eisfreier Abfluss war. In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit Winterferien.

von dpa

09. Februar 2018, 09:34 Uhr

Die Eisflächen seien nach den wenigen Frosttagen noch nicht tragfähig, sagte die Sprecherin. Der Tourismusort Waren hat mit der Müritz, Feisnecksee, Kölpinsee und Tiefwarensee ringsherum Gewässer, die bei Eis im Winter immer wieder gern genutzt werden, aber auch gefährlich werden können.