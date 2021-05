Gesundheit : Ferienhausverband kritisiert Tourismusregelungen in MV

Der Deutsche Ferienhausverband hat die Regelungen für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert.

Berlin | Mit der derzeitigen Regelung, Übernachtungen in touristischen Unterkünften für in- und ausländische Gäste erst nach dem 13. Juni zuzulassen, liege das Reiseland Mecklenburg-Vorpommern im Öffnungskalender weit hinten, sagte Michelle Schwefel vom Ferienhausverband am Mittwoch. Der Branche gingen damit wichtige Einnahmen aus dem Pfingstgeschäft verloren....

