Gesundheit : Ferienbetreuung im Hort für alle Kinder möglich

von dpa

09. Juni 2020, 16:45 Uhr

Die Schulhorte in Mecklenburg-Vorpommern bieten wegen der niedrigen Corona-Infektionszahlen eine reguläre Ferienbetreuung von täglich sechs Stunden an. Dies sei wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Beratung der Landesregierung mit den Kommunen. Die Sommerferien beginnen im Nordosten am 22. Juni.