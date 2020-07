Freizeit : Ferien-Schwimmkurse für Schüler

Mit kostenlosen Schwimmkursen soll der seit März ausgefallene Schwimmunterricht an den Schulen nun im Sommer zumindest teilweise nachgeholt werden. Sozialministerin Stefanie Drese und Bildungsministerin Bettina Martin (beide SPD) wollen sich heute (09.00 Uhr) in Seehof bei Schwerin über die Annahme des Angebots informieren. Das DRK Parchim ist Ausrichter des Schwimmkurses auf dem Zeltplatz am Schweriner Außensee.

von dpa

09. Juli 2020, 02:11 Uhr