Polizei : Ferien mit Polizisten: Beamte campen mit 72 Kindern 

Sie haben zum Teil Schlimmes erlebt, jetzt verbringen sie fröhliche Ferientage mit Polizisten an ihrer Seite: 72 Kinder zwischen 11 und 13 Jahren campen derzeit auf dem Gelände der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).

von dpa

18. Juli 2019, 10:44 Uhr

«Ziel des Camps ist es, den Kindern ein positives Bild der Polizei zu vermitteln und Vertrauen aufzubauen», erklärte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Der Aufenthalt für die Kinder aus meist sozial benachteiligten Familien sei kostenlos. Auch Jungen und Mädchen, die Opfer von Straftaten geworden sind, würden eingeladen. Finanziert werde das Camp vom 17. bis 24. Juli über den Landesrat für Kriminalitätsprävention, über die Landkreise und Spenden.

Das Feriencamp mit Polizisten findet bereits zum 25. Mal statt. Es ist zugleich ein Präventionsprojekt: In Einzel- und Gruppengesprächen würden Themen wie Gewalt an Schulen oder Straftaten wie beispielsweise Diebstähle diskutiert. Spiel und Spaß stünden aber im Vordergrund: Geplant sind unter anderem Besuche des Piraten-Open-Airs in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg), eines Erlebnishofes und einer Sommerrodelbahn sowie eine Nachtwanderung und ein Polizei- und Feuerwehraktionstag.