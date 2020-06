von dpa

12. Juni 2020, 14:30 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die Fensterscheiben des AfD-Kreistagsbüros in Ludwigslust beschädigt. Vermutlich wurden Steine auf die Scheiben geworfen, teilte das Polizeipräsidium Rostock am Freitag mit. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin habe Ermittlungen aufgenommen.