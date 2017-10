Hochschulen : Feierliche Immatrikulation an der Universität Rostock

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

20.Okt.2017

Die Universität Rostock hat am Freitag mit einer Immatrikulationsfeier die in diesem Wintersemester neu eingeschriebenen Studenten begrüßt. Rund 3100 junge Leute sind neu immatrikuliert - knapp 1800 davon sind Hochschulanfänger, die übrigen hatten zuvor schon ein anderes Fach belegt. Schon eine Viertelstunde zuvor waren Unirektor Wolfgang Schareck, Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) und die Dekane der Fakultäten und des Akademischen Senats zum Festumzug vom Uni-Hauptgebäude durch die Innenstadt in Richtung Marienkirche aufgebrochen.

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) betonte in ihrem Festvortrag die Bedeutung von Bildung und der Atmosphäre an einer Universität, an der miteinander debattiert wird und die Studenten sich gegenseitig Fragen stellen können. Ansichten würden ausgetauscht, eigene Meinungen müssten ein ums andere Mal korrigiert werden.

«Vielfalt begrüßen, Andersdenkenden zuhören, das bessere Argument akzeptieren: Es gibt da draußen Strömungen, die dem zuwiderlaufen – ob sie nun als US-Präsident daherkommen oder als selbst ernannte Alternative für unser Land», sagte Hesse laut vorab verbreitetem Redetext. Den Auswüchsen solcher Entwicklungen etwas entgegenzuhalten und ihnen zu begegnen, gehe am besten, wenn man auf einen Fundus von Fakten zurückgreifen kann.