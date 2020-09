Bahn : Fehmarnbelttunnel: Verhandlung geht mit Verzögerung weiter

Die Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht zur umstrittenen Fehmarnbeltquerung ist am Mittwoch mit einem Tag Verzögerung fortgesetzt worden. Ein für Dienstag geplanter Verhandlungstag war von dem Gericht in Leipzig kurzfristig abgesagt worden. Als Grund nannte der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier ein Augenproblem, das ihn am Montag unerwartet ereilt habe. Es sei ein kleiner Eingriff unbedingt nötig gewesen, danach habe er einen Tag Ruhe halten müssen. Am Mittwoch widmete sich der Senat zunächst Artenschutzfragen, etwa wie sich der Tunnelbau auf die Miesmuscheln und Eiderenten in dem Ostseegebiet auswirken wird.

von dpa

30. September 2020, 09:53 Uhr