Parteien : FDP-Wahlkampf am Strand: Spitzenkandidaten an der Ostsee

Die ostdeutschen FDP-Spitzenkandidaten sind ihren potenziellen Wählern in den Urlaub hinterhergereist. Am Sonntag beendeten sie eine Wahlkampftour an den Ostsee-Stränden in Mecklenburg-Vorpommern. Zu den Etappen gehörten unter anderem Heringsdorf auf Usedom, Greifswald, Kühlungsborn und Warnemünde. Der Spitzenkandidat für Mecklenburg-Vorpommern, Hagen Reinhold, zog am Sonntag eine positive Bilanz. Es habe viele gute Gespräche mit Urlaubern aus nahezu allen Bundesländern gegeben, sagte er. Das Info-Material sei ausgegangen. Die Tour hatte am Freitag begonnen.