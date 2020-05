Justiz : FDP über Richterwahl: Verharmlosung der SED-Diktatur

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sieht in der Wahl einer Landesverfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern eine «Verharmlosung der SED-Diktatur». Dass die Linken-Politikerin Barbara Borchardt «statt juristischer Kompetenz und Erfahrung eine Kader-Karriere in der SED» mitbringe, sende im 30. Jahr der Deutschen Einheit ein fatales Signal, sagte Teuteberg der «Welt». «Mit Frau Borchardt wird zum ersten Mal eine Kandidatin zur Verfassungsrichterin, die sich in einer als verfassungsfeindlich angesehenen Bewegung engagiert», so die gebürtige Brandenburgerin.

von dpa

20. Mai 2020, 15:43 Uhr

Borchardt war vergangene Woche im zweiten Anlauf vom Landtag zum Mitglied des Landesverfassungsgerichts gewählt worden. Sie ist Mitglied der vom Bundes-Verfassungsschutz beobachteten Vereinigung «Antikapitalistische Linke» und will das nach eigener Aussage auch bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern wird die Organisation Borchardt zufolge nicht beobachtet. Im jüngsten Verfassungsschutzbericht des Bundes für 2018 wird sie im Kapitel Linksextremismus aufgeführt. Die seit 2012 als Bundesarbeitsgemeinschaft in der Linkspartei organisierte «Antikapitalistische Linke» fordere einen grundsätzlichen Systemwechsel, heißt es dort.