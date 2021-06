Wahlen : FDP schöpft aus Wahlausgang in Sachsen-Anhalt Hoffnung

Mecklenburg-Vorpommerns FDP-Landeschef René Domke hat sich erfreut über die Rückkehr der FDP in den Landtag von Sachsen-Anhalt geäußert.

Schwerin | „Das Ergebnis zeigt, dass eine liberale Politik auch im Osten von den Bürgern gewollt wird“, schrieb Domke in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung. Die Wahl gebe der FDP in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit deutlichen Rückenwind. „Nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition kehren die Freien Demokraten in die ostdeutschen Landtage zurüc...

