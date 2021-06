Gesundheit : FDP fordert Sonder-Impfaktion für Studenten in MV

Die FDP fordert eine spezielle Corona-Impfaktion für Studentinnen und Studenten in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | „Zahlreiche Studierende haben am Studienort keinen Hausarzt. Eine pragmatische Lösung, um den Impffortschritt bei Studierenden zu beschleunigen, wäre eine Sonderimpfaktion an den Hochschulen“, sagte der Landesvorsitzende René Domke am Montag laut Mitteilung. Berlin sei in der vergangenen Woche diesbezüglich bereits mit einem guten Beispiel vorangegang...

