Fußball : FC Hansa Rostock verpflichtet Hanno Behrens

Aufsteiger FC Hansa Rostock hat die erste Neuverpflichtung für die 2.

Rostock | Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Vom künftigen Ligarivalen 1. FC Nürnberg wechselt Hanno Behrens ablösefrei an die Ostseeküste. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler bei den Mecklenburgern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Dazu gibt es die Option auf eine Verlängerung. Der in der Jugend des...

