Fußball : FC Hansa Rostock im Landespokal beim Penkuner SV

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 18:47 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss im Achtelfinale des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim Penkuner SV Rot-Weiß aus der Landesliga Ost antreten. Das hat die Auslosung am Dienstagabend in Broderstorf ergeben. Regionalligist TSG Neustrelitz tritt beim 1. FC Neubrandenburg aus der Verbandsliga an. Die Begegnungen werden zwischen dem 11. und 12. November ausgetragen.

