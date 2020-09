In Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 5272 Wohnungen gebaut worden, davon fast die Hälfte in Ein- und Zweifamilienhäusern. Jede fünfte neue Wohnung entstand in Rostock, wie aus Daten des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch hervorgeht. Danach wurden in der größten Stadt des Landes 1104 Apartments fertiggestellt.

von dpa

02. September 2020, 19:11 Uhr