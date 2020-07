Arbeitsmarkt : Fast 20 Prozent mehr Arbeitslose in MV als vor einem Jahr

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Juli um 19,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Aktuell sind 65 900 Menschen im Nordosten arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mitteilte. Dies seien 10 900 mehr als noch im Juli 2019. Seit Juni sank die Zahl der Erwerbslosen hingegen minimal um 70 oder 0,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrage derzeit, wie im Vormonat, 8 Prozent, im Juli 2019 lag diese den Angaben zufolge noch bei 6,7 Prozent.

von dpa

30. Juli 2020, 09:56 Uhr