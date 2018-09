Kriminalität : Farbanschlag auf Büro der AfD in Stralsund

von dpa

20. September 2018, 06:23 Uhr

Auf das Büro der AfD in Stralsund ist ein Farbanschlag verübt worden. Mehrere Luftballons mit einer schwarzen Substanz wurden gegen die Eingangstür des Büros geworfen, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Die Ballons seien vermutlich mit Teer gefüllt gewesen. Die Tat habe sich nach ersten Erkenntnissen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag ereignet, sei aber erst am Mittwochabend bemerkt worden.