Kriminalität : Falsche Polizisten erbeuten rund 10 000 Euro bei Seniorin

Eine 81 Jahre alte Frau aus Rostock hat am Dienstag rund 10 000 Euro an Trickbetrüger verloren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gaben sich die Anrufer als Polizisten und später einer der Männer sogar als Staatsanwalt aus. Sie überredeten die Rentnerin, dass sie ihnen das Geld übergeben müsse, um anderen Betrügern eine Falle zu stellen. Dann kam es am Nachmittag zur Übergabe des Geldes. Die Polizei warnt in ganz Mecklenburg-Vorpommern immer wieder vor ähnlichen Trickbetrügern. Allein in Rostock und Güstrow registrierte die Polizei am Dienstag in kurzer Zeit 15 solcher Versuche.

von dpa

12. Februar 2020, 07:53 Uhr

Im Jahr 2019 hatten solche Betrüger nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) mit verschiedensten Maschen bei älteren Menschen insgesamt rund 1,5 Millionen Euro erbeutet, wie das LKA mitgeteilt hatte.