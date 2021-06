Kriminalität : Falsche Polizisten bringen Seniorin um Geld und Erbschmuck

Unbekannte haben in Neubrandenburg eine Seniorin mit einer Betrugsmasche um Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gebracht.

Neubrandenburg | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Montag. Die Täter hätten sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes ausgegeben. Sie gaben vor, dass sie einen Teil einer Diebesbande gefasst hätten, von denen andere aber noch eine angebliche Opferliste „abarbeiten“. Um Wertsachen und ihr Geld zu schützen, so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.