Regierung : Falsche Namen in Gästelisten: MV lässt sich Zeit mit Bußgeld

Mecklenburg-Vorpommern lässt sich Zeit mit der Umsetzung des von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs beschlossenen Bußgelds für falsche Angaben in Restaurant-Gästelisten. Der notwendige Beschluss, um die Vereinbarung vom vergangenen Dienstag in Landesrecht umzusetzen, soll erst beim nächsten MV-Corona-Gipfel von Land, Kommunen und Verbänden am 22. Oktober gefasst werden, wie Regierungssprecher Andreas Timm am Freitag sagte. Grund sei, dass die Kommunen dann mit am Tisch säßen. Diese müssten das neue Bußgeld durchsetzen. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» berichtet.

von dpa

02. Oktober 2020, 12:02 Uhr