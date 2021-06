Unfälle : Falsch gestapelt: Lkw verliert halbe Bierladung

Ein mit 500 Kästen Bier beladener Lastwagen hat in Parchim die Hälfte seiner Ladung verloren und so stundenlang den Verkehr blockiert.

Parchim | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, schleuderten die Radler- und Bierflaschen am Montagabend in einer Kurve vor der Stadthalle auf Straße und Gehweg. Als der 30-jährige Fahrer das merkte und stoppte, drohte auch die restliche Ladung vom Sattelauflieger zu stürzen. Nach ersten Untersuchungen waren die Kästen mit rund 10.000 Flaschen falsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.