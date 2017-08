vergrößern 1 von 1 Foto: Stephan Jansen 1 von 1

Ein 67-jähriger Fallschirmspringer ist in Mecklenburg-Vorpommern in den Tod gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, öffnete sich sein Fallschirm nicht, nachdem er am Samstag in 3300 Meter Höhe aus dem Flugzeug gesprungen war. Der Mann schlug mit voller Wucht auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe auf und war sofort tot. Warum der Fallschirm nicht aufging, stand zunächst nicht fest.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 09:17 Uhr