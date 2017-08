Unfälle : Fallschirm ging nicht auf: Hintergründe weiter unklar

Nach dem Tod eines Fallschirmspringers am Samstag sind die Hintergründe weiter unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Es wird unter anderem geprüft, warum sich der Fallschirm nicht geöffnet hat, und ob er beim Start technisch in Ordnung gewesen ist, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Rostock sagte. Bisher spreche aber alles für einen tragischen Unfall. Der 67 Jahre alte Mann war am Samstag in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) in 3300 Meter Höhe aus dem Fallschirmsprung-Übungsflugzeug gesprungen und mit voller Wucht auf den Flugplatz gefallen.