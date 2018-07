Literatur : Fallada-Konferenz zur Literatur im Krieg und über den Krieg

Literatur im Krieg und Literatur über den Krieg ist das Thema der diesjährigen Hans-Fallada-Konferenz, die am Mittwoch in Carwitz (Mecklenburgische Seenplatte) beginnt. In dem Ort bei Feldberg lebte der Schriftsteller Hans Fallada (1893-1947) mit seiner Familie während der Zeit des Nationalsozialismus. Heute erinnert dort in seinem ehemaligen Wohnhaus ein Museum an ihn. Die Hans-Fallada-Gesellschaft veranstaltet in längeren Abständen Konferenzen, um die literaturwissenschaftliche Forschung zu Fallada zu unterstützen, wie die Vorsitzende Patricia Fritsch-Lange sagte.

von dpa

18. Juli 2018, 03:17 Uhr

Die Konferenzen befassen sich mit Themen, die auch im literarischen Schaffen Falladas vorkamen. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gehe es diesmal um Kriegserfahrungen und literarische Formen im 20. Jahrhundert. Der Krieg spielt etwa in seinem Roman «Jeder stirbt für sich allein» (1946) eine Rolle. Fast 20 Referenten werden erwartet.

Zu der zweitägigen Konferenz gibt es eine Ausstellung mit Feldpostbriefen und Kriegsfotos von Falladas jüngerem Bruder Ulrich Ditzen (1896-1918). Es seien mehr als 500 Briefe und fast 300 Fotos erhalten, sagte Fritsch-Lange.