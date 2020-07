Kriminalität : Fahrzeuge für 100 000 Euro entwendet: Ein Auto wieder da

Innerhalb weniger Stunden haben Diebe in Mecklenburg-Vorpommern zwei hochwertige Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 100 000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte, wurde ein Geländewagen in der Nacht zu Donnerstag in Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entwendet, aber bereits wenige Stunden später unweit der Grenze zu Polen wiederentdeckt. Der rund 45 000 Euro teure Wagen stand mit offenen Türen rund 80 Kilometer weiter östlich in der Nähe von Grambow (Landkreis Vorpommern-Greifswald), wo ihn der Zoll entdeckt habe. Ein Fahrer sei nicht zu sehen gewesen.

von dpa

23. Juli 2020, 12:36 Uhr