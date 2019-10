Verkehr : Fahrradfahrer in Schönberg lebensgefährlich verletzt

von dpa

16. Oktober 2019, 13:53 Uhr

Ein Auto hat einen Radfahrer in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 70-Jährige nach dem Unfall am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Lübeck gebracht. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hätten Passanten Erste Hilfe geleistet. Laut Polizei wollte der Mann links auf die B104 einbiegen. Dabei sei er von einem hinter ihm fahrenden Auto erfasst worden. Die Landstraße L01 war zwei Stunden voll und für eine weitere Stunde halbseitig gesperrt.