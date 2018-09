Kriminalität : Fahrraddiebe schlagen erneut auf Usedom zu

von dpa

19. September 2018, 13:03 Uhr

Die Fahrraddiebstähle auf der Insel Usedom nehmen kein Ende. Am Dienstag wurden in Heringsdorf fünf Diebstähle von Rädern und Fahrradträgern zur Anzeige gebracht. So verschwanden seit Sonntag in Heringsdorf ein Mountainbike, in Kamminke und Ahlbeck jeweils zwei E-Bikes, in Koserow und Ückeritz jeweils ein Fahrradträger, wie die Polizei am Mittwoch in Anklam mitteilte. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10 800 Euro. Seit Anfang Juli wurden 337 Diebstähle von Fahrrd- und E-Bikes im Wert von 478 000 Euro auf der deutsch-polnischen Insel gemeldet. Trotz einiger Ermittlungserfolge und Festnahmen setzte sich die Diebstahlserie fort.