Schifffahrt : Fahrgastschifffahrt will Betrieb aufnehmen

Nach der Lockerung der Corona-Verordnungen will die Fahrgastschifffahrt am 18. Mai wieder Touren auf den Seen Mecklenburg-Vorpommerns anbieten. «Wir werden jedoch auf Sparflamme starten», sagte der Geschäftsführer der Blau-Weissen Flotte in Waren, Wolf-Dieter Schott, am Freitag. An jedem der Standorte in Waren, Malchow, Mirow und Kummerower See werde zunächst nur ein Schiff in Betrieb sein.

von dpa

08. Mai 2020, 12:26 Uhr

Etwas geknickt von der Ankündigung der Landesregierung zeigte sich die Weiße Flotte in Schwerin. Das Unternehmen hatte gehofft, bereits von diesem Samstag an zwei Schiffe als «fahrende Gaststätten» auf dem Schweriner See betreiben zu können. Nun werden Ausflügler das Schweriner Schloss erst vom 18. Mai an vom Wasser aus bewundern dürfen.