Verkehr : Fahrerin an A20-Anschlussstelle zu schnell: Schwer verletzt

von dpa

25. Juni 2020, 22:15 Uhr

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin aus Berlin ist bei einem Unfall an einer Anschlussstelle der Autobahn 20 schwer verletzt worden. Sie habe die Absicht gehabt, am Donnerstagabend bei Anklam die A20 zu verlassen, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei aber wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Die junge Frau wurde ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Sie war in Richtung Lübeck unterwegs und hatte allein im Wagen gesessen. Für die Bergung des Wagens wurde die A20 kurzzeitig gesperrt.