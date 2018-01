Unfälle : Fahrer will nach Unfall fliehen und trifft auf Polizisten

Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist bei einer versuchten Unfallflucht ausgerechnet an einen Polizisten geraten. Der Mann sei am Samstag bei Rot über eine Ampel und anschließend gegen einen Laternenmast gefahren, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Daraufhin kam ein Polizist hinzu, der privat mit seinem Auto unterwegs war, um dem 37-Jährigen zu helfen. Der Mann schob seinen Helfer jedoch zur Seite. Nach Angaben des Beamten machte er sogar den Eindruck, mit dem Auto des Polizisten wegfahren zu wollen.