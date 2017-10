Notfälle : Fahrer in Not: Rettungskräfte holen ihn aus Fahrerkabine

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 17:18 Uhr

Feuerwehrleute haben auf dem Rastplatz Stolpe an der A24 einen Lkw-Fahrer aus seiner verriegelten Fahrerkabine gerettet. Der 64-Jährige habe am späten Donnerstagabend einen akuten Zuckerschock erlitten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr in der Lage gewesen, die Türverriegelung von innen zu öffnen. Die Feuerwehrleute brachen die Seitenscheibe des Führerhauses auf. Der Mann kam ins Krankenhaus. Ein Zeuge hatte Polizei und Rettungskräfte alarmiert.