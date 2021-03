Unfälle : Fahrer bewusstlos: Polizei stoppt Kleinbus mit vier Kindern

Die Polizei hat einen Kleinbus mit vier Kindern und einem bewusstlosen Fahrer gestoppt.

Pasewalk | Am Donnerstagnachmittag seien Notrufe eingegangen, weil Zeugen gesehen hätten, wie der Wagen bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) in Schlangenlinien gefahren sei, sagte der diensthabende Beamte des dortigen Reviers. In Pasewalk stellte sich demnach ein Polizeiwagen dem langsam fahrenden Kleinbus in den Weg, woraufhin sich beide verkeilten und es zu kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.