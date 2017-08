Unfälle : Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Auto

Vier Menschen sind bei einem Unfall in Gelbensande im Landkreis Rostock schwer verletzt worden, zwei weitere leicht. Ein 18 Jahre alter Fahrer kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und kam dann in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Unfallauto wurden demnach zwei 17-Jährige schwer verletzt, ebenso die Fahrerin (59) des entgegenkommenden Autos und ihr Beifahrer (82). Der 18-Jährige und ein weiterer 17-Jähriger wurden leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 22 000 Euro, die Straße war zwei Stunden gesperrt.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 07:11 Uhr