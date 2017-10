Unfälle : Fahranfänger erfassen Fußgänger: Ein Toter und Verletzte

Zwei Fahranfänger sind am Wochenende im Nordosten mit ihren Autos in Fußgänger gefahren. Dabei starb am Freitagabend bei Bützow (Landkreis Rostock) ein 40-jähriger Mann. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock sagte wird in dem Fall wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die 19-jährige Fahrerin eines Kleintransporters ermittelt. Die Frau und der zweite Fußgänger erlitten einen Schock.