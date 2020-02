Umwelt : Fachtagung zu Düngung und Boden: Rund 600 Gäste erwartet

Über die Zukunft der Düngung beraten Agrarforscher und Landwirte am heutigen Mittwoch in Linstow (Landkreis Rostock). Anlass ist der «Boden- und Düngungstag» der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, zu dem rund 600 Teilnehmer erwartet werden. Bei Vorträgen geht es darum, wie Nährstoffe möglichst effektiv für den Pflanzenanbau und umweltschonend auf Felder, Wiesen und andere Böden kommen. Ein Experte von der Universität Kiel will neue Erkenntnisse zum Anbau von Weizen vorlegen, der als «Brotgetreide» für Bauern im Nordosten gilt. Auch Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) wird erwartet.

von dpa

05. Februar 2020, 02:18 Uhr

Die Veranstalter rechnen mit spannenden Diskussionen darüber, welche Folgen die geplanten Agrarumweltmaßnahmen für Landwirtschaft und Umwelt haben. Ein bisher wenig beachteter Aspekt ist nach Angaben von Experten, dass ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln wieder für mehr Pflügen auf den Äckern sorgt, was die Bodenerosion befördern könnte. In Deutschland demonstrieren Bauern seit Wochen gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung, das unter anderem strengere Umweltauflagen vorsieht.

Sie fordern etwa, das Netz der Messstellen für Grundwasser zu überprüfen und strengere Düngeregeln nur dort vorzugeben, wo es wirklich Handlungsbedarf gibt. Nach Angaben der Initiative «Land schafft Verbindung» hat das bisherige Messstellennetz, auf dem die Düngeverordnung beruht, gravierende Mängel. Das habe ein Gutachter in Nordrhein-Westfalen ermittelt. Deshalb solle die Umsetzung der Düngeverordnung ausgesetzt werden, bis gesicherte Daten vorliegen.