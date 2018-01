Extremismus : Fachleute diskutieren in Rostock über rechte Musik

von dpa

19. Januar 2018, 05:43 Uhr

Über neue Formen rechtsextremistischer Musik diskutieren Experten am Freitag und Samstag in der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT). Früher sei rechte Musik in Form von Rechtsrock leicht zu identifizieren gewesen, doch mittlerweile hätten sich die Stile ausdifferenziert, erklärte Musikprofessorin Yvonne Wasserloos. Dies erschwere das Erkennen des ideologischen Gehalts. Häufig würden die wahren Inhalte verschleiert, damit ihre Urheber nicht sofort als Neonazis erkennbar seien. Die Organisatoren erwarten rund 70 Teilnehmer zu der Tagung, unter anderem aus Musikwissenschaft und -pädagogik, Politik- und Geschichtswissenschaft.