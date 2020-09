Energie : «Fachkraft für Kraftwerksrückbau»: Erste Ausbildung beginnt

Eine Spezial-Ausbildung für Fachkräfte beim Rückbau von Atom- und Kohlekraftwerken hat die Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer jetzt aufgelegt. Ab 12. Oktober können sich Interessierte zur «Fachkraft für Kraftwerksrückbau (IHK)» ausbilden lassen, wie das Schweriner Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Diesen Lehrgang gebe es erstmals in Deutschland und er dauere neun Monate. Dazu gehören ein Theorieteil und Praktika bei mehreren Firmen wie in Lubmin (Vorpommern-Greifswald), wo der Rückbau des größten DDR-Kernkraftwerkes seit Jahren läuft, sowie im brandenburgischen Lübbenau (Oberspreewald/Lausitz). Teilnehmer müssen auch ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, wie Bernd Krabbe vom Berufsfortbildungswerk des DGB (bfw) als Organisator sagte.

von dpa

08. September 2020, 11:29 Uhr