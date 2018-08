Kommunen : Fachkräftemangel in Verwaltung: Interne Konkurrenz wächst

von dpa

07. August 2018, 11:43 Uhr

Der Fachkräftemangel schlägt in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen auch in der Verwaltung durch. So hätten vor allem kleinere amtsfreie Gemeinden und Ämter zunehmend Probleme, geeignetes Personal zu finden. Verschärft werde die Situation noch durch wachsende Konkurrenz der unterschiedlichen Verwaltungsebenen, sagte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetags, Andreas Wellmann, am Dienstag in Schwerin. Insbesondere die Landesverwaltung und die großen Kreisverwaltungen würden teilweise für dieselben Tätigkeiten deutlich mehr Geld zahlen und so die Abwanderung von Fachkräften fördern. Übergeordnete Behörden setzen die Vergütungsgruppen nach Einschätzung des Kommunalverbandes oft flexibler ein. Das könne im Einzelfall bei vergleichbarer Arbeit zu Gehaltsunterschieden von brutto 500 Euro im Monat führen, hieß es.