Landtag : Fachkräftemangel in Kitas: Regierung verantwortlich

Schwerin (dpa/mv) - Der zunehmende Fachkräftemangel in Kindergärten und -krippen Mecklenburg-Vorpommerns geht nach Darstellung der Linken auch auf falsche Planungen der Landesregierung zurück. Im Jahr 2013 sei eine «fahrlässige Ausbildungsplatzplanung» beschlossen worden, in deren Folge der Fachkräftebedarf bei weitem nicht gedeckt werden könne, erklärte die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Jacqueline Bernhardt, am Donnerstag in Schwerin.

von dpa

08. Februar 2018, 17:36 Uhr

So fehlten derzeit rund 300 pädagogische Fachkräfte in den Kitas, sagte sie unter Berufung auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage ihrer Fraktion. Allein 2017 seien 287 Ausnahmeanträge für den Einsatz von Nicht-Fachkräften gestellt worden, weil sich auf ausgeschriebene Stellen keine ausgebildeten Erzieher bewarben. Einzelne Kitas hätten ihr Angebot reduzieren oder Bereiche ganz schließen müssen.

Bernhardt beklagte, dass die Reaktion der Landesregierung auf den Fachkräftemangel darin bestanden habe, 2017 das Fachkräftegebot zu lockern. Seither können Menschen mit verschiedenen Sozialberufen auch ohne pädagogische Kenntnisse eingestellt werden. Das Land brauche eine kluge und nachhaltige Strategie, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, mahnte Bernhardt. Die Ausbildungsplatzplanung müsse dringend überarbeitet und an aktuelle Erfordernisse angepasst werden.