Für den anstehenden Abriss der Atomkraftwerke in Deutschland sollen am Standort des ehemaligen DDR-Kernkraftwerkes Lubmin bei Greifswald Experten ausgebildet werden. Im Oktober starte dort die neunmonatige Qualifizierung zur «Fachkraft für Kraftwerksrückbau (IHK)», teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Montag mit.

von dpa

03. August 2020, 13:35 Uhr