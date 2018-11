Gastgewerbe : Fach-und Erlebnismesse GastRo in Rostock schließt

Nach vier Messetagen schließt am Mittwoch die 29. GastRo Fach- und Erlebnisausstellung für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Seit Sonntag zeigten 270 Aussteller in Rostock ihre Neuheiten. Insgesamt erwarten die Veranstalter bis einschließlich Mittwoch mehr als 12 000 Besucher. Rund ein Viertel aller Aussteller kam aus Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben der Veranstalter war einer der Trends die sogenannte grüne Gastronomie, also der bewusste Umgang mit Ressourcen, die Mehrfachverwendung von Produkten und die Nutzung smarter Küchentechnik.

von dpa

21. November 2018, 06:14 Uhr

Die GastRo ist seit fast 30 Jahren einer der größten Branchentreffs für Gastgeber im Nordosten. Köche, Manager, Fleischer, Bäcker und Feinschmecker treffen hier aufeinander. Auf dem «Next Generation Day» am Mittwoch geht es laut Messe-Programm um Erfolgsgeschichten und Unternehmensnachfolge gehen. Junge Unternehmer werden sich dabei mit ihren Produkten und Ideen einer Jury präsentieren.