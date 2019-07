Notfälle : Extrem-Trockenheit: Backhaus warnt Landwirte vor Feldbränden

Zu Beginn der Wintergerste-Ernte hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) die Landwirte vor Feldbränden wegen der extremen Trockenheit gewarnt. «Die Gefahr von Feldbränden ist derzeit enorm hoch, vergleichbar mit dem Vorjahr», sagte Backhaus am Dienstag in Schwerin mit Hinweis auf den Waldbrand in Lübtheen. Die Brandrisiken müssten konsequent minimiert werden. Bereits im trockenen Sommer 2018 waren in Mecklenburg-Vorpommern viele Feldbrände gemeldet worden.

von dpa

02. Juli 2019, 17:01 Uhr

Backhaus bat die Landwirte eindringlich darum, bei der Ernte und der Ernteeinlagerung den vorbeugenden Brandschutz zu beachten. So seien die Abstandsregelungen zum Waldrand einzuhalten. Für die Brandbekämpfung seien während der Mähdrescharbeiten zusätzlich Wasser und Pflug zur Erstbekämpfung bereitzuhalten.