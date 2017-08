Buntes : Extrem-Sportlerin durchschwimmt die Müritz

Quer durch die Müritz: Als erste Frau will Extremschwimmerin Anke Höhne das Binnengewässer der Länge nach durchschwimmen. Nach einem ruhigen Start am Morgen wird der Rekordversuch am Mittag durch starken Wind und Wellen zum Kraftakt.