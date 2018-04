Wetter : Extrem-April: An der Ostsee war es Sonntag am kältesten

von dpa

22. April 2018, 21:17 Uhr

Kurz vor der Wetterwende hat der Extrem-April noch einmal voll aufgedreht - an der Ostsee war es allerdings deutschlandweit am kältesten. In Boltenhagen wurden am Sonntag maximal 11,8 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Das waren 18 Grad weniger als in Ohlsbach in Baden-Württemberg. Dort kletterten die Temperaturen auf 29,9 Grad - der höchste Wert an diesem Tag, wie Christian Throm vom DWD sagte.